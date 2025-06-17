В Литве разыскивают россиянина, который исчез из транзитного поезда в Калининград

В Литве начали поиски гражданина России, который был пассажиром российского транзитного поезда в Калининград и исчез из него на территории Литвы.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Рано утром 17 июня литовские пограничники на железнодорожном пункте пропуска "Кибартай" на границе с Калининградской областью РФ получили информацию о том, что из российского поезда во время транзита исчез один из его пассажиров 2004 года рождения.

Пограничники обыскали вагоны, но нигде не обнаружили пропавшего. В то же время за 25 мин до прибытия на КПП проводница заметила, что одна дверь вагона открыта. Вероятно, юноша выскочил через нее на отрезке между станциями Пилвишкес и Кибартай.

Местные подразделения полиции начинают поиски россиянина, а литовцев, которые увидят его, просят сообщить об этом.

Представитель Государственной пограничной службы Гиедрюс Мишутис отметил, что подобные случаи побега транзитных пассажиров – большая редкость.

"Его поездка на поезде была абсолютно легальной, он имел все документы... В Кибартае проводница сообщила пограничникам, что заметила отсутствие одного пассажира", – рассказал он.

В апреле сообщалось, что российские транзитные поезда через Литву хотят сопровождать вертолетом.

Напомним, Литва с 1 июня не признает небиометрические паспорта граждан РФ для въезда в страну.