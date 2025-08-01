В Литве опубликовали фото БПЛА, который в начале недели залетел с территории Беларуси

Вооруженные силы Литвы опубликовали фото беспилотника, похожего на "Герберу" (одно из российских названий беспилотников типа "Шахед"), который в понедельник залетел с территории Беларуси и был найден на земле в пятницу.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Фотографии найденного на полигоне Гайжунай БПЛА опубликовали на официальных страницах Вооруженных сил Литвы.

"По предварительным выводам, это "Гербера" – но информация уточняется... Будут проведены проверки на предмет того, представляет ли он опасность, после чего будут задействованы такие же процедуры, как и в случае с первой "Герберой" в начале июля", – говорится в сообщении.

Фото Вооруженных сил Литвы / LRT

До сих пор единственными изображениями БПЛА было видео случайного свидетеля, на котором видно только его силуэт и слышен характерный звук.

Напомним, министр обороны Довиле Шакалиене предположила, что беспилотник мог залететь на литовскую территорию в результате воздействия украинских средств РЭБ.

1 августа аппарат нашли на территории полигона в Йонавском районе – почти в центре страны под Каунасом. После этого представителя посольства Беларуси вызвали в МИД Литвы для объяснений.