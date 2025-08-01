У Литві опублікували фото БпЛА, що на початку тижня залетів з території Білорусі

Збройні сили Литви опублікували фото безпілотника, схожого на "Герберу" (одна з російських назв безпілотників типу "Шахед"), який у понеділок залетів з території Білорусі і був знайдений на землі у п’ятницю.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Фотографії знайденого на полігоні Гайжунай БпЛА опублікували на офіційних сторінках Збройних сил Литви.

"За попередніми висновками, це "Гербера" – але інформація уточнюється… Буде проведено перевірки щодо того, чи становить він небезпеку, після чого буде задіяно такі ж процедури, як і у випадку з першою "Герберою" на початку липня", – йдеться у повідомленні.

Фото Збройних сил Литви / LRT

Досі єдиними зображеннями БпЛА було відео випадкового свідка, на якому видно лише його силует і чути характерний звук.

Міністерка оборони Довіле Шакалієне припустила, що безпілотник міг залетіти на литовську територію внаслідок впливу українських засобів РЕБ.

1 серпня апарат знайшли на території полігону у Йонавському районі – майже у центрі країни під Каунасом. Після цього представника посольства Білорусі викликали до МЗС Литви для пояснень.