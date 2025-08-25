На войне в Украине погиб доброволец из Италии

Итальянский доброволец Лука Чекка, воевавший на стороне украинских Сил обороны против РФ, погиб в ходе боевых действий.

Об этом сообщает ANSA, информирует "Европейская правда".

Как указано, об итальянском бойце не было известий с 2024 года.

О его смерти сообщили на Facebook-странице, посвященной памяти погибших в Украине иностранных бойцов.

"Наш дорогой итальянский брат Лука Чекка, который служил в Украине добровольцем, погиб на поле боя. Честь, слава и благодарность нашему брату", – говорится в заметке.

Источники агентства также подтверждают информацию о гибели итальянского добровольца.

Лука Чекка родился в Риме, ему было 34 года. Он был официально объявлен пропавшим без вести с декабря 2024 года. Источники сообщают, что он погиб в боях в Донецкой области.

Чекка – девятый итальянец, погибший в ходе войны в Украине.

В июле сообщалось, что в Украине во время прохождения подготовки погиб 21-летний итальянец украинского происхождения из Венето, который приехал добровольцем защищать Украину.

Также сообщали о гибели добровольца из Венгрии и ранении двух добровольцев из Румынии.