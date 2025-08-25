На війні в Україні загинув доброволець з Італії

Італійський доброволець Лука Чекка, який воював на боці українських Сил оборони проти РФ, загинув в ході бойових дій.

Про це повідомляє ANSA, інформує "Європейська правда".

Як зазначено, про італійського бійця не було звісток з 2024 року.

Про його смерть повідомили на Facebook-сторінці, присвяченій пам'яті загиблих в Україні іноземних бійців.

"Наш любий італійський брат Лука Чекка, який служив в Україні добровольцем, загинув на полі бою. Честь, слава і вдячність нашому братові", – йдеться у дописі.

Джерела агентства також підтверджують інформацію про загибель італійського добровольця.

Лука Чекка народився в Римі, йому було 34 роки. Він був офіційно оголошений зниклим безвісти з грудня 2024 року. Джерела повідомляють, що він загинув у боях в Донецькій області.

Чекка – дев'ятий італієць, який загинув в ході війни в Україні.

У липні повідомляли, що в Україні під час проходження вишколу загинув 21-річний італієць українського походження з Венето, який приїхав добровольцем захищати Україну.

Також повідомляли про загибель добровольця з Угорщини та поранення двох добровольців з Румунії.