Германия в субботу продолжила сбрасывать с самолетов помощь в сектор Газа

Вооруженные силы Германии в субботу осуществили очередной воздушный сброс гуманитарной помощи в сектор Газа, где население страдает от голода.

Об этом сообщил в субботу представитель Министерства обороны Германии агентству DPA, пишет "Европейская правда".

Самолет A400M, вылетевший из Иордании, сбросил 22 контейнера с продовольствием и медикаментами общим весом 9,6 тонны.

По словам представителя министерства, если будет возможность, гуманитарные рейсы будут продолжены в воскресенье.

По данным ООН, сектор Газа находится на грани голода. Израиль контролирует все точки доступа к этому району и в течение нескольких месяцев не позволял или позволял лишь минимальные поставки гуманитарной помощи, пытаясь усилить давление на палестинскую исламистскую организацию ХАМАС.

После роста критики во всем мире в отношении страданий палестинских гражданских лиц, Израиль на прошлой неделе разрешил более крупные поставки по суше и поддержал воздушные поставки гуманитарной помощи от союзных государств, таких как Иордания и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Германия участвует в операции двумя самолетами, которые загружаются на военной базе в Иордании и сбрасывают срочно необходимые продукты питания и оборудование над сектором Газа.

Несмотря на незначительное улучшение ситуации, объем помощи, поступающей в сектор Газа, остается недостаточным, заявляет правительство в Берлине.