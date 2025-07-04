В Белграде продолжились студенческие протесты против власти Вучича

Студенты и активисты в пятницу продолжили акцию неповиновения власти президента Сербии Александра Вучича в Белграде, устанавливая баррикады и перекрывая улицы.

Об этом говорится в материале балканской службы "Радио Свобода", сообщает "Европейская правда".

Во второй половине пятницы протестующие заблокировали перекресток бульвара короля Александра и улицы Рузвельта. Также была заблокирована улица Устаничка в белградском районе Конярник, а движение транспорта в районе приостановлено.

Отдельный митинг состоялся на площади Республики. Сначала часть участников пошла шествием к полицейскому участку, где удерживался один из протестующих, но полиция их оттуда оттеснила.

Позже протестующие собрались на перекрестке недалеко от площади Республики, но сотрудники жандармерии оттеснили граждан с дороги. Полиция задержала некоторых участников акции.

О протестах сообщалось также в городах Новый Сад и Ниш, а также на западе Сербии.

В Сербии в последние дни были организованы блокады дорог в ответ на призыв к "гражданскому неповиновению" студентов, которые приняли участие в блокаде после крупной акции протеста 28 июня, во время которой они требовали проведения выборов.

Полиция вмешалась, сняв блокады и арестовав участников, после чего оппозиционные партии и студенты обвинили власти в жестоком применении силы.

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