Глава МИД Венгрии пожаловался, что ЕК проигнорировала его жалобу на удары по "Дружбе"

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Еврокомиссия до сих пор не ответила на письмо Словакии и Венгрии относительно украинских атак на нефтепровод "Дружба".

Об этом он заявил после неформальной встречи министров стран ЕС в Копенгагене, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Index.hu.

Сийярто подчеркнул, что стало также понятно, что Брюссель не придает большого значения энергетической безопасности Венгрии, поэтому, смогут ли венгерские семьи и венгерская экономика быть обеспечены адекватными источниками энергии.

По словам министра, об этом свидетельствует и тот факт, что они до сих пор не ответили на письмо правительств Венгрии и Словакии, в котором они призвали Еврокомиссию "по крайней мере выполнить собственное решение и принять меры против Украины, которая угрожает энергетической безопасности стран-членов ЕС".

В конце он заявил, что правительство защитит страну и экономику от всего этого давления, а также защитит венгерский народ от негативных последствий войны.

Утром 22 августа Венгрия получила сообщение, что нефтепровод "Дружба" на российско-белорусской границе "уже в третий раз за короткое время подвергся атаке".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан решил написать письмо президенту США Дональду Трампу в связи с атакой Украины на нефтепровод "Дружба", и тот якобы ответил, что злой.

Отдельно министры иностранных дел Словакии и Венгрии пожаловались Еврокомиссии в связи с атаками.

Сейчас поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" восстановлены.