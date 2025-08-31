Глава МЗС Угорщини побідкався, що ЄК проігнорувала його скаргу на удари по "Дружбі"

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Єврокомісія досі не відповіла на лист Словаччини та Угорщини щодо українських атак на нафтопровід "Дружба".

Про це він заявив після неформальної зустрічі міністрів країн ЄС у Копенгагені, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Index.hu.

Сійярто підкреслив, що стало також зрозуміло, що Брюссель не надає великого значення енергетичній безпеці Угорщини, тому, чи зможуть угорські сім'ї та угорська економіка бути забезпечені адекватними джерелами енергії.

За словами міністра, про це свідчить і той факт, що вони досі не відповіли на лист урядів Угорщини та Словаччини, в якому вони закликали Єврокомісію "принаймні виконати власне рішення і вжити заходів проти України, яка загрожує енергетичній безпеці країн-членів ЄС".

Насамкінець він заявив, що уряд захистить країну та економіку від усього цього тиску, а також захистить угорський народ від негативних наслідків війни.

Уранці 22 серпня Угорщина отримала повідомлення, що нафтопровід "Дружба" на російсько-білоруському кордоні "вже втретє за короткий час зазнав атаки".

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вирішив написати листа президенту США Дональду Трампу у зв'язку з атакою України на нафтопровід "Дружба", і той нібито відповів, що злий.

Окремо міністри закордонних справ Словаччини і Угорщини поскаржилися Єврокомісії у зв’язку з атаками.

Наразі поставки нафти нафтопроводом "Дружба" відновлені.