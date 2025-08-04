Президент Сербии хочет встретиться с Путиным в сентябре

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что может встретиться с хозяином Кремля Владимиром Путиным в сентябре.

Об этом сербский президент сказал в общении с журналистами, его цитирует Novosti, сообщает "Европейская правда".

Вучич рассказал, что с 1 по 6 сентября будет с визитом в Китае. Там, по его словам, он и может встретиться с Путиным.

"Путин тоже будет там, поэтому я, возможно, с ним встречусь, и, как я слышал, Трамп тоже может приехать... Кто знает... Мне сказали, что 5-го числа будет специальный ужин", – сказал он.

Президент Сербии Александар Вучич проводит пророссийскую политику. Сербия остается единственной страной Европы, которая не ввела санкции против России, несмотря на давление со стороны ЕС. Вучич аргументирует это экономическими потерями и внутриполитическими соображениями.

Как известно, Вучич вместе со словацким премьером Робертом Фицо стали единственными гостями Путина из Европы на уровне лидеров на торжествах в Москве ко Дню Победы 9 мая.

Недавно сербский министр по вопросам евроинтеграции Неманья Старович заявил, что его государство готово будет поддержать антироссийские санкции ЕС, если членство балканской страны в Евросоюзе будет на горизонте.