Сербія розповіла, за яких умов готова підтримати санкції проти Росії

Сербський міністр з питань євроінтеграції Неманья Старович заявив, що його держава готова буде підтримати антиросійські санкції ЄС, якщо членство балканської країни в Євросоюзі буде на горизонті.

Про це він розповів в інтерв'ю австрійському агентству APA, повідомляє "Європейська правда".

Старович сказав, що Сербія не підтримує санкції ЄС проти Росії, оскільки вони "зовсім не зачіпляють Росію, але сербську економіку – значною мірою", а також тому, що Сербія не є членом ЄС і не має доступу до системи безпеки, яку забезпечує членство в Союзі.

Старович провів аналогію з пандемією, після якої Хорватія отримала 22 мільярди євро з фонду ЄС на відновлення, а Сербія – "майже нічого", а саме – 165 мільйонів євро.

Проте Сербія, за його словами, готова повністю підтримати санкції ЄС, "якщо членство в ЄС буде на горизонті", тобто за кілька місяців до дати вступу.

Він також підкреслив, що Белград "з першого дня чітко і недвозначно засудив" російське вторгнення в Україну.

Старович додав, що Сербія підтримує членство України в ЄС. Він також висловив задоволення тим, що Україна надала імпульс процесу розширення. "Тепер ми, країни Західних Балкан, маємо стати частиною цього імпульсу", – підкреслив він в інтерв'ю, текст якого наводить Der Standard.

Сербія залишається єдиною європейською країною, окрім Білорусі, яка відмовилася запровадити санкції проти Росії.

ЄС регулярно нагадує Белграду, що країни-кандидати на членство повинні синхронізувати свою зовнішню політику з Євросоюзом, а отже – приєднатись до антиросійських санкцій.

Проросійський президент Сербії Александар Вучич стверджує, що заклики Європейського Союзу до його країни приєднатися до санкцій проти Росії через війну в Україні є "брутальним втручанням" у внутрішні справи.