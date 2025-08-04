Президент Сербії хоче зустрітись з Путіним у вересні

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що може зустрітись з господарем Кремля Владіміром Путіним у вересні.

Про це сербський президент сказав у спілкуванні з журналістами, його цитує Novosti, повідомляє "Європейська правда".

Вучич розповів, що з 1 по 6 вересня перебуватиме з візитом у Китаї. Там, за його словами, він і може зустрітись із Путіним.

"Путін теж буде там, тож я, можливо, з ним зустрінуся, і, як я чув, Трамп теж може приїхати... Хто знає... Мені сказали, що 5-го числа буде спеціальна вечеря", – сказав він.

Президент Сербії Александар Вучич проводить проросійську політику. Сербія залишається єдиною країною Європи, яка не запровадила санкції проти Росії, попри тиск з боку ЄС. Вучич аргументує це економічними втратами та внутрішньополітичними міркуваннями.

Як відомо, Вучич разом зі словацьким прем'єром Робертом Фіцо стали єдиними гостями Путіна з Європи на рівні лідерів на урочистостях у Москві до Дня перемоги 9 травня.

Нещодавно сербський міністр з питань євроінтеграції Неманья Старович заявив, що його держава готова буде підтримати антиросійські санкції ЄС, якщо членство балканської країни в Євросоюзі буде на горизонті.