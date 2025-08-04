Швейцария проводит экстренные переговоры, чтобы избежать 39% пошлин США

В понедельник, 4 августа, правительство Швейцарии провело кризисные переговоры, чтобы выработать предложение, которое могло бы убедить президента США Дональда Трампа отказаться от введения 39% пошлин на товары из этой страны менее чем за три дня.

Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

Учитывая то, что пошлины должны вступить в силу 7 августа, министр финансов Карин Келлер-Зуттер созвала в понедельник, 4 августа, экстренное заседание Федерального совета, чтобы обсудить дальнейшие действия.

Отдельно переговорщики из Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам связались со своими американскими коллегами, чтобы попытаться найти выход из ситуации.

Келлер-Зуттер заявила, что готова в последний момент поехать в Вашингтон, если посчитает, что есть шанс заключить сделку.

"Я не исключаю возможность такого визита, но сначала стороны должны сблизить свои позиции", – сказала она.

Как известно, в конце июля Трамп повысил пошлины на швейцарский импорт в страну до 39%, на что в Швейцарии заявили, что оценивают ситуацию.

Швейцария, которая назвала первоначальный тариф в 31% "непонятным", работала над снижением пошлины на поставки в США, своего крупнейшего экспортного рынка.

Тогда же Трамп подписал указ о повышении пошлин на канадские товары с 25% до 35% на все продукты, не подпадающие под торговое соглашение между США, Мексикой и Канадой.