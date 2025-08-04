Швейцарія проводить екстрені переговори, щоб уникнути 39% мит США

У понеділок, 4 серпня, уряд Швейцарії провів кризові переговори, щоб виробити пропозицію, яка могла б переконати президента США Дональда Трампа відмовитися від введення 39% мит на товари з цієї країни менш ніж за три дні.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

З огляду на те, що мита мають набути чинності 7 серпня, міністерка фінансів Карін Келлер-Зуттер скликала в понеділок, 4 серпня, екстрене засідання Федеральної ради, щоб обговорити подальші дії.

Окремо переговорники з Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань зв'язалися зі своїми американськими колегами, щоб спробувати знайти вихід із ситуації.

Келлер-Зуттер заявила, що готова в останній момент поїхати до Вашингтона, якщо вважатиме, що є шанс укласти угоду.

"Я не відкидаю можливість такого візиту, але спочатку сторони повинні наблизити свої позиції", – сказала вона.

Як відомо, наприкінці липня Трамп підвищив мита на швейцарський імпорт до країни до 39%, на що у Швейцарії заявили, що оцінюють ситуацію.

Швейцарія, яка назвала початковий тариф у 31% "незрозумілим", працювала над зниженням мита на поставки до США, свого найбільшого експортного ринку.

Тоді ж Трамп підписав указ про підвищення мит на канадські товари з 25% до 35% на всі продукти, що не підпадають під торговельну угоду між США, Мексикою та Канадою.