Глава Минфина ФРГ – против предложения премьера Баварии отменить соцвыплаты украинцам

Министр финансов Германии Ларс Клингбайль, возглавляющий Социал-демократическую партию, не поддержал призыв премьера Баварии Маркуса Зёдера из ХСС лишить всех беженцев из Украины социальных выплат.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Премьер Баварии Маркус Зёдер ранее призвал отменить украинским беженцам выплату соцпомощи "бюргергельд", которую предоставляют тем, кто ищет работу, или тем, чей доход не хватает для самообеспечения.

Он считает, что из-за соцвыплат многие украинцы не хотят устраиваться на работу в Германии.

"Некоторые предложения, которые были сделаны в последние дни, на мой взгляд, не способствуют тому, чтобы мы в коалиции двигались вперед", – прокомментировал Клингбайль.

Он напомнил, что коалиционное соглашение четко предусматривает прекращение выплат "бюргергельд" для вновь прибывших беженцев из Украины, и "это будет сделано как можно скорее".

Парламентский секретарь фракции СДПГ Дирк Визе также отметил, что отмена соцвыплат для беженцев из Украины "приведет к значительным дополнительным административным расходам, особенно для муниципалитетов, которые фактически нивелируют сбережения".

Ранее посол Украины в Германии Алексей Макеев, комментируя предложение премьера Баварии, призвал не делать из украинцев "козлов отпущения".

Между тем официальная статистика свидетельствует, что количество украинских беженцев, которые работают и платят социальные взносы в Германии, за последний год выросло.