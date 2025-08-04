В Германии за год 80 тысяч украинцев нашли работу

Количество украинских беженцев, которые работают и платят социальные взносы в Германии – а значит, не зависят от государственной помощи, за последний год выросло.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Zeit, свидетельствуют данные Федерального агентства по вопросам занятости Германии.

По состоянию на апрель 2025 года 272 тысячи человек с украинским гражданством в Германии имели работу, на которую распространяется социальное страхование – на 80 тысяч больше, чем годом ранее.

Всего же Федеральное агентство по вопросам занятости насчитало около 701 тысячи беженцев из Украины, получающих государственную помощь. 502 тысячи из них были признаны трудоспособными, остальные – либо младше 15 лет, либо уже достигли пенсионного возраста.

Премьер Баварии Маркус Зёдер ранее призвал отменить украинским беженцам выплату соцпомощи "бюргергельд", которую предоставляют тем, кто ищет работу, или тем, чей доход не хватает для самообеспечения.

Он считает, что из-за соцвыплат многие украинцы не хотят устраиваться на работу в Германии.

Этот призыв подхватил премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер, поддержав пересмотр системы выплат социальной помощи, в частности украинским беженцам.

В ответ посол Украины в Германии Алексей Макеев призвал не делать из украинцев "козлов отпущения".