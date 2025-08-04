Посол критикует призывы премьера Баварии отменить соцвыплаты для беженцев из Украины

Украинский посол в Германии Алексей Макеев отреагировал на призывы премьер-министра Баварии Маркуса Зёдера отменить социальные выплаты "бюргергельд" (от нем. Bürgergeld – деньги для граждан) для украинских беженцев.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в эфире радио Deutschlandfunk.

По словам Макеева, заявления главы Христианско-социального союза и премьера Баварии о необходимости лишения "бюргельгельда" украинских беженцев "трудно понять".

Дипломат добавил, что "проблема с денежной помощью заключается не в украинцах", и призвал не делать их "козлами отпущения".

Премьер Баварии Маркус Зёдер ранее призвал отменить украинским беженцам выплату соцпомощи "бюргергельд", которую предоставляют тем, кто ищет работу, или тем, чьего дохода не хватает для самообеспечения.

Он считает, что из-за соцвыплат многие украинцы не хотят трудоустроиться в Германии.

Этот призыв подхватил премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер, поддержав пересмотр системы выплат социальной помощи, в частности украинским беженцам.

Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц анонсировал введение более строгих правил получения социальной помощи.