В правящей партии Литвы заявили, что экс-премьер решил уйти из политики после ряда скандалов

Временный лидер Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) Миндаугас Синкявичюс заявил, что Гинтаутас Палуцкас, который ушел с постов премьер-министра и председателя партии после серии скандалов, в перспективе решил полностью уйти из политики.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Синкявичюска приводит LRT.

По словам лидера социал-демократов, на заседании правления партии на прошлой неделе Палуцкасу был задан вопрос, намерен ли он сложить депутатский мандат в Сейме.

"На тот момент он ответил, что в долгосрочной перспективе принял решение уйти из политики. Что это конкретно означает – переложить простым языком я не могу", – сказал Синкявичюс.

Он добавил, что партия даст Палуцкасу время для принятия окончательного решения:

"До осенней сессии еще есть время, он подумает, как видит свое дальнейшее участие. Думаю, он примет решение и сам все прокомментирует", – отметил Синкявичюс.

Палуцкас решил уйти в отставку после того, как правоохранительные органы начали два досудебных расследования, связанных с его бизнесом. Как известно, в Литве разгорелся ряд скандалов вокруг Палуцкаса, когда журналисты раскрыли его подозрительные деловые связи.

Временным премьером Литвы в понедельник был назначен министр финансов Римантас Шаджюс.

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