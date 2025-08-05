У керівній партії Литви заявили, що експрем'єр вирішив піти з політики після низки скандалів

Тимчасовий лідер Литовської соціал-демократичної партії (ЛСДП) Міндаугас Сінкявічюс заявив, що Гінтаутас Палуцкас, який пішов з посад прем'єр-міністра і голови партії після серії скандалів, у перспективі вирішив повністю піти з політики.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Сінкявічюска наводить LRT.

За словами лідера соціал-демократів, на засіданні правління партії минулого тижня Палуцкасу поставили питання, чи має він намір ще й скласти депутатський мандат у Сеймі.

"На той момент він відповів, що в довгостроковій перспективі прийняв рішення піти з політики. Що це конкретно означає – перекласти простою мовою я не можу", – сказав Сінкявічюс.

Він додав, що партія дасть Палуцкасу час для прийняття остаточного рішення:

"До осінньої сесії ще є час, він подумає, як бачить свою подальшу участь. Думаю, він ухвалить рішення і сам все прокоментує", – зазначив Сінкявічюс.

Палуцкас вирішив піти у відставку після того, як правоохоронні органи розпочали два досудові розслідування, пов'язані з його бізнесом. Як відомо, в Литві розгорілась низка скандалів навколо Палуцкаса, коли журналісти розкрили його підозрілі ділові звʼязки.

Тимчасовим прем'єром Литви у понеділок був призначений міністр фінансів Рімантас Шаджюс.

Детальніше читайте у статті: Відставка під тиском корупції: що змінює для України зміна прем'єра Литви.