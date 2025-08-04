Міністр фінансів Литви очолить тимчасовий уряд країни

Президент Литви Гітанас Науседа в понеділок, 4 серпня, офіційно прийняв відставку прем'єр-міністра Гінтаутаса Палуцкаса та його кабінету, призначивши міністра фінансів Рімантаса Шаджюса очільником тимчасового уряду.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

У понеділок, 4 серпня, Науседа підписав указ про відставку уряду і доручив тимчасовому кабінету продовжувати виконання своїх обов'язків. У тимчасовому уряді міністр фінансів Литви Шаджюс виконуватиме обов'язки прем'єр-міністра.

За Конституцією Литви, після відставки прем'єр-міністра весь уряд повинен піти у відставку, а президент має 15 днів, щоб призначити нового прем'єр-міністра для затвердження парламентом.

Очікується, що керівна Соціал-демократична партія визначить свого кандидата під час засідання президії в середу, 6 серпня.

Серед потенційних кандидатів розглядаються мер Йонави Міндаугас Сінкявічюс, який тимчасово очолив партію; міністр соціального забезпечення та праці Інга Ругінене; перший заступник спікера Сейму Юозас Олекас; мер Вільнюського району Роберт Духневич.

Після затвердження парламентом новий прем'єр-міністр матиме 15 днів для формування кабінету міністрів і урядової програми, узгодженої з президентом. Обидва документи мають бути затверджені Сеймом шляхом голосування.

Зміна прем'єр-міністра також вимагатиме внесення поправок до чинної угоди про трипартійну коаліцію, яка зобов'язує партнерів по коаліції підтримувати уряд на чолі з Палуцкасом.

Палуцкас вирішив піти у відставку після того, як правоохоронні органи розпочали два досудові розслідування, пов'язані з його бізнесом.

Литовські міністри, які були змушені подати у відставку разом із Палуцкасом, заявляють, що хотіли б продовжити розпочату роботу в новому складі уряду, хоча частина визнає, що не відчуває впевненості у своєму майбутньому.

Детальніше читайте у статті: Відставка під тиском корупції: що змінює для України зміна прем'єра Литви.