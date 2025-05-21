ЕС согласовал заимствования до 150 млрд евро для инвестиций в оборонпром

Страны ЕС официально согласовали создание инструмента SAFE, предусматривающего возможность заимствования до 150 млрд евро для инвестиций в оборонную промышленность стран-членов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом 21 мая объявили на странице польского председательства в Совете ЕС.

"Есть договоренность по SAFE. Чем больше мы инвестируем в вооружение наших армий, тем лучше сможем сдерживать тех, кто желает нам навредить", – отметили в сообщении.

Agreement on #SAFE.



The more we invest in equipping our armies, the better we will deter those who wish us harm.



Security, Europe!#Poland25eu – Polish presidency of the Council of the EU (@POLAND25EU) May 21, 2025

Президент Евросовета Антониу Кошта назвал одобрение инициативы "важным шагом к более сильной Европе".

"Это выполнение обязательств, которые взяли на себя лидеры ЕС в марте. Инициатива поможет странам-членам совместно инвестировать в европейскую оборону, усиливая нашу общую безопасность", – отметил он.

The agreement on the #SAFE loan instrument reached today by @POLAND25EU is an important step toward a stronger Europe. It delivers on the commitments made by EU leaders in March, helping member states invest jointly in European defence and strengthening our shared security. – António Costa (@eucopresident) May 21, 2025

От источников в Брюсселе еще несколько дней назад было известно, что инициативу планируют утвердить 21 мая.

Соглашение предусматривает привлечение на финансовых рынках до 150 млрд евро для того, чтобы помочь государствам-членам ЕС быстро нарастить инвестиции в оборонную промышленность в Европе. Средства будут предоставляться по запросу заинтересованных государств-членов на основе национальных планов.

Напомним, в Еврокомиссии заявили, что украинский ОПК сможет участвовать в инициативе "на равных правах" с оборонно-промышленным комплексом государств-членов ЕС.