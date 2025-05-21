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ЕС согласовал заимствования до 150 млрд евро для инвестиций в оборонпром

Новости — Среда, 21 мая 2025, 11:15 — Мария Емец

Страны ЕС официально согласовали создание инструмента SAFE, предусматривающего возможность заимствования до 150 млрд евро для инвестиций в оборонную промышленность стран-членов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом 21 мая объявили на странице польского председательства в Совете ЕС.

"Есть договоренность по SAFE. Чем больше мы инвестируем в вооружение наших армий, тем лучше сможем сдерживать тех, кто желает нам навредить", – отметили в сообщении. 

Президент Евросовета Антониу Кошта назвал одобрение инициативы "важным шагом к более сильной Европе".

"Это выполнение обязательств, которые взяли на себя лидеры ЕС в марте. Инициатива поможет странам-членам совместно инвестировать в европейскую оборону, усиливая нашу общую безопасность", – отметил он. 

От источников в Брюсселе еще несколько дней назад было известно, что инициативу планируют утвердить 21 мая.

Соглашение предусматривает привлечение на финансовых рынках до 150 млрд евро для того, чтобы помочь государствам-членам ЕС быстро нарастить инвестиции в оборонную промышленность в Европе. Средства будут предоставляться по запросу заинтересованных государств-членов на основе национальных планов.

Напомним, в Еврокомиссии заявили, что украинский ОПК сможет участвовать в инициативе "на равных правах" с оборонно-промышленным комплексом государств-членов ЕС.

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Еврокомиссия
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