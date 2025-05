ЕС согласовал заимствования до 150 млрд евро для инвестиций в оборонпром

Страны ЕС официально согласовали создание инструмента SAFE, предусматривающего возможность заимствования до 150 млрд евро для инвестиций в оборонную промышленность стран-членов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом 21 мая объявили на странице польского председательства в Совете ЕС.

"Есть договоренность по SAFE. Чем больше мы инвестируем в вооружение наших армий, тем лучше сможем сдерживать тех, кто желает нам навредить", – отметили в сообщении.

Президент Евросовета Антониу Кошта назвал одобрение инициативы "важным шагом к более сильной Европе".

"Это выполнение обязательств, которые взяли на себя лидеры ЕС в марте. Инициатива поможет странам-членам совместно инвестировать в европейскую оборону, усиливая нашу общую безопасность", – отметил он.

