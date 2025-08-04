СМИ: запросы на оборонные кредиты в рамках программы ЕС превысили плановые 150 млрд евро

Запросы на кредиты от 18 стран в рамках оборонной программы Европейской комиссии SAFE уже превышают 150 миллиардов евро.

Об этом сообщили Euractiv несколько источников, пишет "Европейская правда"

В прошлую среду Еврокомиссия получила заявки по кредитам на общую сумму 127 миллиардов евро, но по данным Euractiv, эта цифра отражает лишь нижнюю границу запросов стран. Столицы должны подать в Брюссель как минимальное, так и максимальное предложение.

Источники Euractiv сообщили, что верхний предел этих заявок от 18 стран значительно превышает общий кредитный пакет программы в 150 миллиардов евро.

Программа ограничена 150 миллиардами евро, а это означает, что исполнительной власти ЕС придется решить, как разделить эту сумму и перераспределить ее между столицами в виде кредитов.

Всего несколько недель назад Еврокомиссия опасалась, что не все деньги, выделенные на SAFE, будут использованы. План заключался в том, чтобы в следующем году снова подать заявки и распределить остатки средств на новые оборонные проекты.

Но даже несмотря на то, что спрос сейчас превышает бюджет, исполнительная власть ЕС все еще хочет, чтобы к программе присоединилось больше стран. В письме, направленном в пятницу, девять стран-членов, которые еще не прислали свои заявки, призвали сделать это в течение лета.

Это намного раньше официального срока, когда все страны ЕС должны подать свои планы.

Столицы должны до конца ноября изложить четкие планы по минимальной и максимальной сумме, которую они хотят получить от SAFE, и подробно описать, какую именно военную технику они планируют приобрести на эти деньги.

Программа SAFE, которая является частью более широкого плана укрепления обороны ЕС до 2030 года, предусматривает 150 млрд евро в виде займов на инвестиции государств-членов Европейского Союза в оборону.

В конце июля писали, что Польша подала в Еврокомиссию предварительное заявление на получение займа в рамках программы SAFE.

Также известно, что Чехия хочет приобрести боевые танки Leopard 2A8 на 52 млрд чешских крон (примерно $2,5 млрд), а для финансирования этой покупки правительство рассчитывает получить кредит через европейскую программу SAFE.