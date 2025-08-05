Трамп обещает в ближайшее время "существенные" тарифы для Индии из-за нефти из РФ

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что рассматривает возможность "существенного" повышения тарифов на индийский импорт в течение следующих 24 часов из-за закупки страной российской нефти.

Об этом он сказал в интервью на CNBC, передает "Европейская правда".

Трамп отметил, что Индия не является хорошим торговым партнером для США.

"Индия не была хорошим торговым партнером, потому что они ведут много бизнеса с нами, а мы не ведем бизнес с ними. Поэтому мы остановились на 25 процентах, но я думаю, что в течение следующих 24 часов я собираюсь поднять этот показатель очень существенно, потому что они покупают российскую нефть", – сказал он.

4 августа президент США Дональд Трамп заявил о намерении повысить пошлины на товары из Индии из-за ее закупок российской нефти.

После этого в Кремле обвинили США в торговом давлении на Индию.

Индия же резко раскритиковала Соединенные Штаты и Европейский Союз, заявив, что они несправедливо выделяют ее из-за закупок российской нефти, хотя сами якобы ведут активную торговлю с Москвой, несмотря на войну в Украине.