Трамп считает, что стоит снизить цену нефти на $10 за баррель, и Путин остановит войну

Президент США Дональд Трамп заявил, что снижение цен на энергоносители может повлиять на хозяина Кремля Владимира Путина и заставить его прекратить войну в Украине.

Об этом он сказал в интервью на CNBC, передает "Европейская правда".

Трамп считает, что снижения цены на нефть достаточно для того, чтобы заставить Путина прекратить войну.

"Если цены на энергоносители снизятся достаточно, Путин прекратит убивать людей", – сказал Трамп.

"Если вы снизите цены на энергоносители еще на 10 долларов за баррель, у него не останется выбора, потому что его экономика окажется в ужасном состоянии", – считает президент США.

Напомним, 18 июля ЕС утвердил многострадальный 18-й пакет санкций Евросоюза против России, который долго не могли согласовать из-за сопротивления Словакии и Мальты.

В частности, пакет включает санкции против еще 26 компаний за обход санкций, в том числе 11 за пределами России – семи компаний в Китае (трех в Гонконге), четырех в Турции.

В пакет также вошли санкции против 105 судов "теневого флота", снижение ценового потолка на российскую нефть и меры против банков и компаний за пределами РФ, которые вовлечены в поддержку ее военной машины.

Министр энергетики США Крис Райт тогда заявил, что введение санкций против российской нефти с целью прекращения войны в Украине является "очень реальной возможностью".