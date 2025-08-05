Украина предлагает США расширить мандат инвестфонда восстановления на проекты обороны

Премьер-министр Юлия Свириденко и министр экономики Алексей Соболев во вторник обсудили с министром финансов США Скоттом Бессентом запуск украинско-американского Инвестиционного фонда восстановления.

Об этом Свириденко сообщила на Facebook, пишет "Европейская правда".

По словам главы украинского правительства, с Бессентом обсудили "усиление сотрудничества в оборонной и инвестиционной сферах", в частности анонсированное Владимиром Зеленским соглашение о производстве и продаже украинских дронов.

Другой темой разговора стал запуск Американско-украинского инвестиционного фонда в соответствии с так называемым "соглашением о недрах".

"Работаем над расширением его мандата, чтобы фонд мог инвестировать и в оборонную сферу. Первое заседание совета директоров запланировано на сентябрь. Задача – запустить первые три проекта в течение 18 месяцев", – анонсировала Свириденко.

Также, отметила премьер, представители Украины и США обсудили усиление санкционного давления на Россию и сотрудничество с международными финансовыми организациями.

Напомним, в мае Украина утвердила ратификацию так называемого "соглашения о недрах" с США и создание украинско-американского инвестиционного фонда восстановления.

Стороны стремились запустить фонд до конца 2025 года.

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