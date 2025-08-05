Україна пропонує США розширити мандат інвестфонду відбудови на проєкти оборони

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко та міністр економіки Олексій Соболєв у вівторок обговорили з міністром фінансів США Скоттом Бессентом запуск українсько-американського Інвестиційного фонду відбудови.

Про це Свириденко повідомила на Facebook, пише "Європейська правда".

За словами глави українського уряду, з Бессентом обговорили "посилення співпраці в оборонній та інвестиційній сферах", зокрема анонсовану Володимиром Зеленським угоду щодо виробництва і продажу українських дронів.

Іншою темою розмови став запуск Американсько-українського інвестиційного фонду відповідно до так званої "угоди про надра".

"Працюємо над розширенням його мандату, щоб фонд міг інвестувати і в оборонну сферу. Перше засідання ради директорів заплановане на вересень. Завдання – запустити перші три проєкти протягом 18 місяців", – анонсувала Свириденко.

Також, зазначила премʼєрка, представники України і США обговорили посилення санкційного тиску на Росію і співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями.

Нагадаємо, у травні Україна затвердила ратифікацію так званої "угоди про надра" зі США та створення українсько-американського інвестиційного фонду відбудови.

Сторони прагнули запустити фонд до кінця 2025 року.

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