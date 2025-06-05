Украина и США решают, как запустить фонд восстановления по "соглашению о недрах" уже в этом году

Украина и США обсудили, как сделать так, чтобы инвестиционный фонд восстановления в рамках так называемого "соглашения о недрах" заработал уже в этом году.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко, которую цитирует Reuters.

Украинский министр, которая сейчас находится с визитом в Вашингтоне, также отметила, что первое заседание фонда ожидается в июле.

Свириденко в среду провела встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом и Финансовой корпорацией развития, которая будет партнером фонда.

"Мы обсудили очень конкретные шаги, как сделать так, чтобы этот фонд заработал в течение этого года", – сказала она журналистам.

По словам Свириденко, на первом заседании правления фонда в июле планируют обсудить, "что будет стартовым капиталом для начала работы этого фонда".

"И, собственно, мы также должны принять инвестиционную стратегию для фонда на следующие несколько лет", – добавила она.

Напомним, Верховная Рада 8 мая проголосовала за ратификацию так называемого "соглашения о недрах" с США и создание украинско-американского инвестиционного фонда восстановления. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон 12 мая.

13 мая Украина подписала два коммерческих соглашения с Международной финансовой корпорацией развития США в развитие ратифицированного соглашения о создании украинско-американского инвестиционного фонда.

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