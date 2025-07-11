Сикорский остро раскритиковал заявления одиозного польского евродепутата по Аушвицу

Министр иностранных дел Радослав Сикорский раскритиковал поведение ультраправого депутата Европейского парламента от Польши Гжегожа Брауна, который заявил, что в концентрационном лагере Аушвиц-Биркенау не было газовых камер.

Об этом он сказал в интервью RMF24, пишет "Европейская правда".

Глава польской дипломатии прокомментировал недавний инцидент, когда Браун заявил, что в концентрационном лагере Аушвиц-Биркенау не было газовых камер.

По словам Сикорского, ультраправый депутат "делает работу, которая вредит Польше".

"Каждый раз, когда России нужно было навредить Польше, она поднимала здесь антисемитскую шумиху", – сказал Сикорский.

Польский дипломат также предположил, что если бы Браун был российским агентом, "он не мог бы выполнять свою работу лучше".

Гжегож Браун – известный антиукраинской риторикой скандальный ультраправый политик, против которого в Польше возбудили ряд производств.

На прошлой неделе прокуратура предъявила Брауну обвинения в семи преступлениях, в частности тушении ханукальных свечей в Сейме.

Другие дела касаются событий апреля 2025 года, когда Гжегож Браун пытался осуществить "гражданское задержание" гинеколога в больнице в Олеснице и сорвал флаг Украины в городе Бяла-Подляска.