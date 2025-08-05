Норвегия проверит свой суверенный фонд из-за инвестиций в компанию из Израиля

Правительство Норвегии поручило провести проверку портфеля пенсионного фонда, чтобы исключить из инвестиций израильские компании, которые, по мнению норвежских властей, способствуют оккупации Западного берега реки Иордан или войне в секторе Газа.

Об этом говорится в заявлении норвежского правительства во вторник, пишет "Европейская правда".

Министерство финансов Норвегии, как отмечается, поручило Банку Норвегии провести оценку "отдельных компаний", в которые инвестировал Государственный пенсионный фонд.

"Банк Норвегии и Этический совет (фоду. – Ред.) должны как можно скорее, но не позднее 20 августа, предоставить Министерству финансов пересмотр инвестиций и оценку возможных мер, которые Банк Норвегии считает необходимыми", – говорится в сообщении.

Поводом для такого шага стала публикация норвежской газеты Aftenposten о том, что фонд в 2023-2024 годах приобрел чуть более 2% акций израильской группы Bet Shemesh Engines, которая производит авиационные двигатели и предоставляет услуги израильским Вооруженным силам.

Это вызвало возмущение среди политиков в Норвегии, которая критически оценивает действия Израиля в секторе Газа и уже длительное время осуждает оккупацию Западного берега реки Иордан.

Государственный пенсионный фонд Норвегии – это крупнейший в мире суверенный фонд, который владеет активами на общую сумму 1,9 триллиона долларов и имеет доли в 8700 компаний по всему миру. Фонд пополняется за счет излишних доходов Норвегии от продажи нефти и газа.

В последние недели большинство стран ЕС усилили риторику в отношении Израиля из-за случаев убийства гражданских лиц в Газе, которые пытались получить гуманитарную помощь.