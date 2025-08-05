Норвегія перевірить свій суверенний фонд через інвестиції в компанію з Ізраїлю

Уряд Норвегії доручив провести перевірку портфеля пенсійного фонду, аби виключити з інвестицій ізраїльські компанії, що, на думку норвезької влади, сприяють окупації Західного берега річки Йордан або війні в секторі Гази.

Про це йдеться в заяві норвезького уряду у вівторок, пише "Європейська правда".

Міністерство фінансів Норвегії, як зазначається, доручило Банку Норвегії здійснити оцінку "окремих компаній", в які інвестував Державний пенсійний фонд.

"Банк Норвегії та Етична рада (фоду. – Ред.) повинні якнайшвидше, але не пізніше 20 серпня, надати Міністерству фінансів перегляд інвестицій та оцінку можливих заходів, які Банк Норвегії вважає необхідними", – йдеться в повідомленні.

Приводом до такого кроку стала публікація норвезької газети Aftenposten про те, що фонд у 2023-2024 роках придбав трохи більше 2% акцій ізраїльської групи Bet Shemesh Engines, що виробляє авіаційні двигуни та надає послуги ізраїльським Збройним силам.

Це викликало обурення серед політиків у Норвегії, яка критично оцінює дії Ізраїлю в секторі Гази та вже тривалий час засуджує окупацію Західного берега річки Йордан.

Державний пенсійний фонд Норвегії – це найбільший у світі суверенний фонд, який володіє активами на загальну суму 1,9 трильйона доларів і має частки у 8700 компаній по всьому світу. Фонд поповнюється за рахунок надлишкових доходів Норвегії від продажу нафти й газу.

В останні тижні більшість країн ЄС посилили риторику щодо Ізраїлю через випадки вбивства цивільних у Газі, які намагались отримати гуманітарну допомогу.