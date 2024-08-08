Норвегия возмущена решением Израиля отозвать аккредитацию у дипломатов в Палестине

Министр иностранных дел Норвегии Эспер Барт Эйде заявил, что вызвал представителя посольства Израиля после решения этой страны отозвать дипломатический статус норвежских дипломатов в Палестинской автономии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Ранее в четверг Министерство иностранных дел Израиля заявило, что отзывает дипломатический статус "восьми норвежских дипломатов".

Его глава Исраэль Кац сослался на недавнее признание Норвегией Палестинского государства и поддержку Международного уголовного суда, который решает, выдать ли ордера на арест израильского руководства из-за действий в секторе Газы.

Реклама:

Глава норвежского МИД Эспен Барт Эйде заявил, что был удивлен заявлением израильского визави и вызвал представителя Израиля в Норвегии, "чтобы выразить протест против этого решения".

"Мы с самого начала ожидали, что может быть реакция на выбранную нами позицию (относительно признания Палестинского государства. – Ред.), но мы удивлены тем, что они решили сделать это, и особенно сейчас", – сказал он журналистам.

Норвегия, а также Испания и Ирландия объявили о признании Палестинского государства в конце мая.

В ответ на это Израиль отозвал своих послов из этих трех государств для "срочных консультаций".

Администрация президента США Джо Байдена не поддержала одностороннее признание Испанией, Ирландией и Норвегией Палестинского государства, но поддерживает такое признание в принципе путем дипломатических переговоров.