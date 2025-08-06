В Румынии над Дунаем объявляли тревогу из-за обстрела РФ юга Одесской области

В румынском жудеце (районе) Тулча на берегу Дуная объявляли воздушную тревогу в связи с воздушной атакой РФ, направленной на юг Одесской области Украины.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

В ночь на 6 августа в жудеце Тулча, что на противоположном берегу Дуная от самых южных городов Украины, на полтора часа объявили воздушную тревогу из-за атаки российских ударных БПЛА по югу Одесской области.

Работу ПВО и взрывы было хорошо видно с территории Румынии.

Пожар, возникший во время обстрела, напугал людей в Румынии – около 20 человек позвонили в службы чрезвычайных ситуаций, считая, что горит где-то неподалеку от них.

"Силы реагирования оставались в районе с целью мониторинга ситуации и вмешательства, если бы возникла необходимость. Еще раз призываем к спокойствию и напоминаем, что целями атак РФ является не территория Румынии, и призываем граждан прислушиваться к мерам безопасности, рекомендованным властями", – отметили в пожарной службе.

Атаку было видно также с территории Молдовы, местные жители писали об этом в частности журналистам Nokta.

За годы полномасштабной войны обломки БПЛА, которыми Россия атакует цели на юге Украины, неоднократно падали в приграничных районах Молдовы и Румынии, а иногда дроны залетали и вглубь территории.

После первых таких случаев на румынском берегу Дуная начали объявлять воздушную тревогу.

Напомним, также этим летом по меньшей мере один российский беспилотник типа "Шахед" залетел в Литву через территорию Беларуси.