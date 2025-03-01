Румыния подтвердила падение российского дрона на своей территории возле украинского Рени

В Румынии подтвердили, что обломки, найденные на румынской территории у стыка границ Румынии, Украины и Молдовы – от российского БПЛА.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

В пятницу 28 февраля Минобороны Румынии получило извещение о том, что в районе города Галац, находящегося рядом с украинским Рени и южными границами Молдовы, обнаружили фрагменты, похожие на обломки БПЛА. Обломки обнаружили в ненаселенном месте примерно в 500 метрах от границы с Молдовой.

1 марта туда прибыла команда специалистов Минобороны, МВД и разведки.

Позже днем сообщили, что находка – обломки российского беспилотника. В нем осталась неразорванная боевая часть, которую контролируемо обезвредили на месте.

В сообщении добавили, что район находки еще некоторое время будут интенсивно патрулировать и призвали не подходить к месту до завершения проверок и устранения всех рисков.

Предыдущий похожий инцидент произошел в январе, тогда беспилотник упал в районе села Плауру напротив украинского Измаила.

Североатлантический альянс с 29 сентября начал дополнительное наблюдение за воздушным пространством Румынии, привлекая еще один самолет дальнего радиолокационного слежения (AWACS).

Напомним, российские БПЛА неоднократно падали на территории Молдовы. В начале сентября российский "Шахед" впервые залетел на территорию Латвии через Беларусь и разбился там.