У Румунії над Дунаєм оголошували тривогу через обстріл РФ півдня Одещини

У румунському жудці Тульча на березі Дунаю оголошували повітряну тривогу у зв’язку з повітряною атакою РФ, спрямованою на південь Одеської області України; атаку було видно також з території Молдови.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

У ніч проти 6 серпня у жудці Тульча, що на протилежному березі Дунаю від найпівденніших міст України, на півтори години оголошували повітряну тривогу через атаку російських ударних БпЛА по півдню Одещини.

Роботу ППО та вибухи було добре видно з території Румунії.

Пожежа, що виникла під час обстрілу, налякала людей у Румунії – близько 20 осіб зателефонували у служби надзвичайних ситуацій, вважаючи, що горить десь неподалік них.

"Сили реагування залишалися у районі з метою моніторингу ситуації і втручання, якби виникла необхідність. Ще раз закликаємо до спокою та нагадуємо, що цілями атак РФ є не територія Румунії, і закликаємо громадян дослухатися до заходів безпеки, рекомендованих владою", – зазначили у пожежній службі.

Атаку було видно також з території Молдови, читачі писали про це зокрема виданню Nokta.

За роки повномасштабної війни уламки БпЛА, якими Росія атакує цілі на півдні України, неодноразово падали у прикордонних районах Молдови та Румунії, а іноді залітали і вглиб території.

Після перших таких випадків на румунському березі Дунаю почали оголошувати повітряну тривогу.

Нагадаємо, також цього літа щонайменш один російський безпілотник типу "Шахед" залетів до Литви через територію Білорусі.