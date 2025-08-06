Румыния подняла F-16 из-за российской атаки на юг Украины

В ночь с 5 на 6 августа из-за массированного российского удара по южным регионам Украины Румыния подняла в небо свои истребители F-16.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Румынии, сообщает "Европейская правда".

Как отметили в румынском оборонном ведомстве, российские войска нанесли массированный удар с помощью дронов по гражданской инфраструктуре в районе города Измаил, недалеко от границы с Румынией.

Румынские радары зафиксировали воздушные цели в воздушном пространстве Украины, недалеко от уезда Тулча. В 01:10 население северной части округа было предупреждено через систему RO-Alert.

"Два румынских истребителя F-16 вылетели для наблюдения за воздушным пространством страны, но не обнаружили никаких несанкционированных вторжений", – говорится в заявлении.

Румыния осудила эти агрессивные действия РФ, "которые грубо нарушают международное право и ставят под угрозу региональную безопасность".

Напомним, в ночь на 21 июля румынские и итальянские истребители были подняты в воздух в связи с авиаударами российских войск по Украине.

Польские воздушные силы в ночь на 21 июля также поднимали истребители из-за масштабной воздушной атаки России по украинским городам.