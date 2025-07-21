Румунія піднімала винищувачі через атаку РФ та зафіксувала заліт повітряних цілей

Міноборони Румунії повідомило, що у ніч із неділі на понеділок румунські та італійські винищувачі були підняті в повітря у зв’язку з авіаударами російських військ по Україні.

Про це йдеться у заяві румунського міністерства, пише "Європейська правда".

У відомстві відзначили, що приблизно о 03:00 радари систем спостереження міністерства зафіксували повітряні цілі, які рухалися різними траєкторіями у повітряному просторі України, на північ від кордону з Румунією, поблизу районів Марамуреш-Сучава.

Українська влада підтвердила, що вжила заходів із розосередження військової авіації з аеродромів на заході України у зв’язку з масованими атаками Російської Федерації на українську аеропортну інфраструктуру.

Близько 03:30 з 86-ї авіабази Борча злетіли два румунські винищувачі F-16 для виконання розвідувальних місій.

Близько 05:00 було також віддано наказ на зліт двом винищувачам Eurofighter Typhoon італійських Повітряних сил, які виконують завдання Повітряної поліції з бази Міхай Когелнічану (57-ма авіабаза).

"Під час операцій, проведених у проміжку між 03:30 і 06:00, були зафіксовані 12 українських повітряних цілей, що перебували в українському повітряному просторі на північ від кордону з Румунією. Чотири з них ненавмисно проникли на кілька хвилин у повітряний простір Румунії, в районах Сігету-Мармацієй та Вікову-де-Сус. Вони не становили реальної загрози національній безпеці, життю людей чи румунському майну", – йдеться у повідомленні.

Після завершення місій винищувачі F-16 румунських Повітряних сил приземлилися близько 06:00 на базі в Борча, а італійські Eurofighter Typhoon – близько 07:00 на базі Міхай Когелнічану.

Польські повітряні сили у ніч на 21 липня також піднімали винищувачі через масштабну повітряну атаку Росії по українських містах.

Востаннє Польща підіймала у небо винищувачі через масований російський удар по Україні 19 липня.