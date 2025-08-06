Румунія піднімала F-16 через російську атаку на південь України

В ніч з 5 на 6 серпня через масований російський удар по південних регіонах України Румунія піднімала в небо свої винищувачі F-16.

Про це йдеться у заяві Міністерства оборони Румунії, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначили в румунському оборонному відомстві, російські війська завдали масованого удару за допомогою дронів по цивільній інфраструктурі в районі міста Ізмаїл, що неподалік від кордону з Румунією.

Румунські радари зафіксували повітряні цілі в повітряному просторі України, недалеко від повіту Тулча. О 01:10 населення північної частини округу було попереджено через систему RO-Alert.

"Два румунські винищувачі F-16 вилетіли для спостереження за повітряним простором країни, але не виявили жодних несанкціонованих вторгнень", – йдеться в заяві.

Румунія засудила ці агресивні дії РФ, "які грубо порушують міжнародне право і ставлять під загрозу регіональну безпеку".

Нагадаємо, у ніч на 21 липня румунські та італійські винищувачі були підняті в повітря у зв’язку з авіаударами російських військ по Україні.

Польські повітряні сили у ніч на 21 липня також піднімали винищувачі через масштабну повітряну атаку Росії по українських містах.