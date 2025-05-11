В Эстонии обрисовали краской советский памятник "Бронзовый солдат"

В эстонской столице Таллинне неизвестные обрисовали краской советский памятник "Бронзовый солдат", расположенный на военном кладбище.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Postimees.

Монумент был обрисован белой краской, а по обе стороны от него на эстонском написано – küüditaja (то есть участник депортаций).

Postimees

Руководитель оперативного бюро Пыхьяской префектуры Вайко Вахер рассказал, что по факту вандализма начато производство.

"По имеющейся на данный момент информации, вандалов было двое, их личности пока не установлены. Патруль прочесал окрестности вчера вечером, но найти нарушителей не удалось", – добавил Вахер.

Полиция находится на связи с управляющим кладбища – Эстонским военным музеем, который организует очистку памятника.

По словам Вахера, это уже не первый случай за последние годы, когда памятник "Бронзовому солдату" подвергается вандализму, хотя всего несколько дней назад люди приходили туда возложить цветы.

"Очевидно, что "Бронзовый солдат" остается источником конфликта и противостояния в нашем обществе. Полиция, разумеется, реагирует на порчу имущества и поэтому начала производство в связи со вчерашним случаем вандализма", – подытожил он.

Напомним, в 2007 году власти Таллинна решили перенести советский памятник "Бронзовый солдат" на военное кладбище, что повлекло инспирированные Россией погромы и масштабную кибератаку на страну.

После полномасштабного вторжения России в Украину Эстония инициировала демонтаж всех советских памятников, но президент страны заблокировал соответствующий закон из-за его неконституционности.

В то же время в прошлом году эстонский парламент отклонил предложенный консерваторами законопроект о демонтаже памятника "Бронзовый солдат".