Орбан: российские дроны залетели в Польшу, потому что "поляки по уши в войне"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал неприемлемыми российские дроны над Польшей, но, по его словам, это было ожидаемо.

Об этом он сказал во время традиционного эфира на радио Kossut, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на 24.hu.

"Давайте не будем игнорировать тот факт, что это произошло в Польше, поляки – наши друзья, независимо от нынешней политической конъюнктуры, они наши исторические союзники, они близки нам по духу, поэтому они действительно наши друзья", – сказал он.

Орбан заявил, что Венгрия должна одной из первых четко реагировать на все, что нарушает суверенитет Польши.

"Мы с первого момента назвали вторжение российских беспилотников на польскую территорию неприемлемым, и мы стоим на стороне поляков, мы на 100 процентов солидарны с ними", – сказал Орбан, который в своей первой реакции на вторжение дронов "забыл" упомянуть об их российской принадлежности.

Орбан сказал о российских беспилотниках, которые на этой неделе вторглись в польское, а следовательно, и в воздушное пространство НАТО: "Инцидент, произошедший в среду, является воплощением или притчей об опасных обстоятельствах, в которых мы живем каждый день".

По словам венгерского премьер-министра, это могло произойти сегодня или вчера, в Польше или в Венгрии, "поэтому угроза войны неизбежна".

Он добавил, что венгры не втянуты в войну, они держат дистанцию, "поляки в ней по уши".

В ночь со вторника на среду во время нападения России на Украину российские беспилотники 19 раз нарушили воздушное пространство Польши.

Президент США Дональд Трамп заявил, что российские дроны могли вторгнуться на территорию Польши "по ошибке".

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал манипуляциями и дезинформацией сообщения о том, что за вторжением российских дронов в его страну стоит Украина.