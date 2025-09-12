Туск: отвергаем все манипуляции, что за вторжением дронов стоит Украина

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал манипуляциями и дезинформацией сообщения о том, что за вторжением российских дронов в его страну стоит Украина.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

В четверг состоялось заседание Совета национальной безопасности – первое под председательством президента Кароля Навроцкого. Оно было созвано после вторжения более десятка российских беспилотников в воздушное пространство Польши в ночь со вторника на среду.

"Антипольская акция, осуществленная Российской Федерацией, определенным образом объединила польскую политическую элиту...Споры, часто очень агрессивные, уже в принципе прекратились за день до атаки беспилотников на Польшу, и основные центры власти в Польше разговаривают друг с другом в еще лучшей атмосфере", – заявил после встречи Славомир Ценкевич, председатель Совета национальной безопасности.

Во время брифинга для СМИ он подчеркнул, что Совет прошел в очень хорошей атмосфере.

Как сообщил Ценкевич, во время заседания СНБ была опровергнута ложная информация, появившаяся в польской инфосфере, в частности, было подчеркнуто, что беспилотники, нарушившие польское воздушное пространство, прибыли из России и были отправлены оттуда.

"Был внесен ряд опровержений, которые касались дезинформации, уже несколько десятков часов наполняющей польскую инфосферу, в том числе, можно сказать, важнейших опровержений, то есть откуда вылетели эти беспилотники, кому они принадлежали и кто совершил это вторжение в польское воздушное пространство. Как я уже говорил в самом начале, это сделала Российская Федерация", – подчеркнул он.

В похожем тоне высказался и премьер-министр Дональд Туск. "Мы отвергаем все манипуляции и дезинформацию, которые указывают на то, что Украина стоит за атакой; ответственность лежит на Российской Федерации", – сказал он.

"Мы все четче идентифицируем тех, кто (распространяет это), то ли по политическим причинам, то ли по глупости, то ли потому, что они предатели, служат российской пропаганде и дезинформации", – добавил глава правительства.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши генерал Вислав Кукула и главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский обсудили правила обмена информацией о воздушных угрозах.

