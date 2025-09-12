Орбан: російські дрони залетіли в Польщу, бо "поляки по вуха у війні"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав неприйнятними російські дрони над Польщею, але, за його словами, це було очікувано.

Про це він сказав під час традиційного ефіру на радіо Kossut, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на 24.hu.

"Давайте не будемо ігнорувати той факт, що це сталося в Польщі, поляки – наші друзі, незалежно від нинішньої політичної кон'юнктури, вони наші історичні союзники, вони близькі нам по духу, тому вони дійсно наші друзі", – сказав він.

Орбан заявив, що Угорщина повинна однією з перших чітко реагувати на все, що порушує суверенітет Польщі.

"Ми з першого моменту назвали вторгнення російських безпілотників на польську територію неприйнятним, і ми стоїмо на боці поляків, ми на 100 відсотків солідарні з ними", – сказав Орбан, який у своїй першій реакції на вторгнення дронів "забув" згадати про їх російську приналежність.

Орбан сказав про російські безпілотники, які цього тижня вторглися в польський, а отже, і в повітряний простір НАТО: "Інцидент, що стався в середу, є втіленням або притчею про небезпечні обставини, в яких ми живемо щодня".

За словами угорського прем'єр-міністра, це могло статися сьогодні або вчора, в Польщі або в Угорщині, "тому загроза війни неминуча".

Він додав, що угорці не втягнуті у війну, вони тримають дистанцію, "поляки в ній по вуха".

У ніч з вівторка на середу під час нападу Росії на Україну російські безпілотники 19 разів порушили повітряний простір Польщі.

Президент США Дональд Трамп заявив, що російські дрони могли вторгнутися на територію Польщі "помилково".

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав маніпуляціями і дезінформацією повідомлення про те, що за вторгненням російських дронів до його країни стоїть Україна.