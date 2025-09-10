Орбан после атаки дронов РФ на Польшу: наша политика оказалась правильной

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что "инцидент" с российскими дронами в Польше доказывает: венгерская политика призывов к "миру" в войне между Украиной и Россией является правильной.

Об этом Орбан написал в соцсети Х в среду, сообщает "Европейская правда".

Венгерский премьер заявил, что Венгрия выражает полную солидарность с Польшей после недавнего "инцидента" с беспилотником.

"Нарушение территориальной целостности Польши является неприемлемым", – подчеркнул он.

Однако Орбан добавил, что эти события являются свидетельством необходимости достичь мира между Украиной и Россией, к чему регулярно призывает Венгрия.

"Этот инцидент доказывает, что наша политика призывать к миру в войне между Россией и Украиной разумна и рациональна. Жизнь в тени войны полна рисков и опасностей. Пришло время положить этому конец", – написал Виктор Орбан.

Он добавил, что с этой целью Венгрия поддерживает усилия президента США Дональда Трампа, направленные на достижение мира.

Стоит отметить, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в среду прибыл в Беларусь, откуда минувшей ночью на территорию Польши вторглись дроны.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что страна обращается к союзникам по НАТО для консультаций в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора после вторжения российских дронов ночью 10 сентября.

В НАТО не рассматривают вторжение российских дронов на территорию Польши этой ночью как нападение на государство-члена Альянса.