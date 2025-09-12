Трамп предположил, что вторжение дронов РФ в Польшу было ошибкой

Президент США Дональд Трамп заявил, что российские дроны могли вторгнуться на территорию Польши "по ошибке".

Об этом Трамп сказал журналистам, покидая Белый дом и отправляясь в Нью-Йорк, передает "Европейская правда".

"Это могла быть ошибка", – сказал Трамп, дважды повторив эту фразу.

"Но, несмотря на это, я не рад чему-либо, что связано с этой ситуацией. Но я надеюсь, что она закончится", – добавил он.

Комментируя, распространенный польскими СМИ этот комментарий Трампа, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что это "не была ошибка".

Комментарий Трампа в четверг стал первым после вторжения российских беспилотников в Польшу и его довольно загадочного сообщения в соцсети Truth Social на эту тему.

Ранее посол Соединенных Штатов в НАТО Мэтью Уитакер после инцидента с вторжением российских БпЛА в Польшу заверил, что Вашингтон поддержит союзников в такой ситуации.

Президент Польши Кароль Навроцкий рассказал, что поговорил с американским визави Дональдом Трампом о нарушении воздушного пространства в ночь на среду.

Читайте также: Новая ступенька войны. Что является целью РФ и почему НАТО не считает "нападением" атаку дронов на Польшу.