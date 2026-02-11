Что стоит за угрозами посла США в адрес правящей коалиции Польши

Польша неожиданно для себя попала в серьезный дипломатический инцидент с Соединенными Штатами – страной, отношения с которой в Варшаве всегда воспринимали как стратегически важные.

Резкие высказывания посла США в Польше Тома Роуза в адрес маршалка (спикера) Сейма Влодзимежа Чажастого быстро превратились в элемент внутренней политической борьбы в Варшаве и индикатор новой роли американского фактора в польской политической повестке дня.

О деталях скандала и том, что за ним стоит, читайте в статье эксперта-международника Станислава Желиховского и редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Месть Трампа правительству Туска? Какие последствия будет иметь атака посольства США на польскую власть. Далее – краткое изложение статьи.

В начале прошлой недели маршал Сейма Польши Влодзимеж Чажастый заявил, что не поддержит выдвижение кандидатуры президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, потому что он ее не заслуживает.

Такое заявление на первый взгляд не выглядит сенсационным.

Главы парламентов европейских стран в большинстве своем без какого-либо энтузиазма восприняли совместный призыв спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, а также спикера Кнессета Израиля Амира Оханы.

Тем более неожиданной стала реакция посла США в Польше. "С этого момента мы не будем иметь дальнейших контактов или общения со спикером Сейма Влодзимежем Чажастым, чьи возмутительные и ничем не спровоцированные оскорбления были направлены против президента Трампа", – отреагировал посол Том Роуз на портале X через три дня после заявлений маршалка.

Он также отдельно подчеркнул, что слова Чажастого создают "серьезное препятствие для наших прекрасных отношений с премьер-министром Туском и его правительством".

Такое заявление представителя США стало настоящим взрывом в польской политике.

Ожидаемо в поддержку спикера выступили партнеры по партии "Левица", а также парламентская коалиция и правительство.

Показательно, что в ответ американский дипломат продолжил курс на угрозы.

Одна из причин такой острой реакции на слова Влодзимежа Чажастого – как со стороны посла США, так и лагеря президента Польши – заключается в том, что нынешний спикер – бывший коммунист и первый за много лет представитель польской левицы, достигший одной из ключевых должностей в стране.

А это, соответственно, делает его удобной мишенью как для президента Кароля Навроцкого, так и для правой оппозиции. И, как оказалось, для администрации Дональда Трампа.

В то же время источник издания Onet из оппозиционной партии "Право и справедливость" („ПиС") говорит, что главной мишенью атак должен стать премьер Дональд Туск, который защищает спикера: "Что происходит, господин Дональд? Почему вы защищаете старого коммуниста, связанного с Россией?!"

Слова о связях Чажастого с РФ возникли неслучайно. В конце января Gazeta Polska сообщила о вероятных контактах маршалка и его жены Малгожаты с российским артдилером, а также о деловых связях с россиянкой Светланой Честных.

Дошло до того, что тема "восточных связей" маршалка Чажастого была вынесена президентом Навроцким на заседание Совета национальной безопасности, которое состоится 11 февраля.

Еще одна причина негативного отношения США к маршалку Чажастому – позиция по введению цифрового налога для крупных технологических корпораций.

Однако существует еще одно объяснение, и оно заключается в том, что США планируют вмешаться в польскую политику, поддерживая смену власти.

Не секрет, что лагерь президента Кароля Навроцкого делает ставку на тесные связи с администрацией Дональда Трампа. Ведь действующий лидер США поддерживал его во время прошлогодней президентской кампании и пригласил в Белый дом вскоре после инаугурации.

Польско-американский дипломатический инцидент превратился в точку пересечения нескольких линий напряжения: соперничества между правительством и президентом, борьбы за характер польско-американских отношений и дискуссии об экономическом суверенитете в отношениях с глобальными корпорациями.

Подробнее – в материале Станислава Желиховского и Юрия Панченко Месть Трампа правительству Туска? Какие последствия будет иметь атака посольства США на польскую власть.