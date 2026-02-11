Що стоїть за погрозами посла США в бік керівної коаліції Польщі

Польща несподівано для себе потрапила у серйозний дипломатичний інцидент зі Сполученими Штатами – країною, відносини з якою у Варшаві завжди сприймали як стратегічно важливі.

Різкі висловлювання посла США в Польщі Тома Роуза на адресу маршалка (спікера) Сейму Влодзімежа Чажастого швидко перетворився на елемент внутрішньої політичної боротьби у Варшаві та індикатор нової ролі американського чинника у польському політичному порядку денному.

Про деталі скандалу і те, що за ним стоїть, читайте в статті експерта-міжнародника Станіслава Желіховського і редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Помста Трампа для уряду Туска? Які наслідки матиме атака посольства США на польську владу. Далі – стислий її виклад.

На початку минулого тижня маршалок Сейму Польщі Влодзімеж Чажастий заявив, що не підтримає висунення кандидатури президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру, бо він на неї не заслуговує.

Така заява на перший погляд не виглядає сенсаційно.

Глави парламентів європейських країн у більшості своїй без жодного ентузіазму сприйняли спільний заклик спікера Палати представників США Майка Джонсона, а також спікера Кнесету Ізраїлю Аміра Охани.

Тим несподіванішою стала реакція посла США у Польщі. "З цього моменту ми не матимемо подальших контактів чи спілкування зі спікером Сейму Влодзімежем Чажастим, чиї обурливі та нічим не спровоковані образи були спрямовані проти президента Трампа", – відреагував посол Том Роуз на порталі X через три дні після "обурливих образ" маршалка.

Він також окремо підкреслив, що слова Чажастого створюють "серйозну перешкоду для наших чудових відносин із прем’єр-міністром Туском та його урядом".

Така заява представника США стала справжнім вибухом у польській політиці.

Очікувано на підтримку спікера виступили партнери по партії "Лівиця", а також парламентська коаліція та уряд.

Показово, що у відповідь американський дипломат продовжив курс на погрози.

Одна з причин такої гострої реакції на слова Влодзімежа Чажастого – як з боку посла США, так і табору президента Польщі – полягає в тому, що нинішній спікер – колишній комуніст та перший за багато років представник польської лівиці, що досяг однієї з ключових посад у країни.

А це, відповідно, робить його зручною мішенню як для президента Кароля Навроцького, так і для правої опозиції. І як виявилося – і для адміністрації Дональда Трампа.

Водночас джерело видання Onet з опозиційної партії "Право і справедливість" ("ПіС") каже, що головною мішенню атак має стати прем’єр Дональд Туск, який захищає спікера: "Що відбувається, пане Дональде? Чому ви захищаєте старого комуніста, пов’язаного з Росією?!".

Слова про зв’язки Чажастого з РФ виникли невипадково. Наприкінці січня Gazeta Polska повідомила про ймовірні контакти маршалка та його дружини Малгожати з російським артдилером, а також про ділові зв’язки з росіянкою Світланою Честних.

Дійшло до того, що тема "східних зав’язків" маршалка Чажастого була винесена президентом Навроцьким на засідання Ради національної безпеки, що відбудеться 11 лютого.

Ще одна причина негативного ставлення США до маршалка Чажастого – позиція щодо запровадження цифрового податку для великих технологічних корпорацій.

Проте існує ще одне пояснення, і воно полягає в тому, що США планують втрутитися у польську політику, підтримуючи зміну влади.

Не секрет, що табір президента Кароля Навроцького робить ставку на тісні зв’язки з адміністрацією Дональда Трампа. Адже чинний лідер США підтримував його під час минулорічної президентської кампанії та запросив до Білого дому невдовзі після інавгурації.

Польсько-американський дипломатичний інцидент перетворився на точку перетину кількох ліній напруги: суперництва між урядом і президентом, боротьби за характер польсько-американських відносин та дискусії про економічний суверенітет у відносинах із глобальними корпораціями.

