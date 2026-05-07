В ЕС ответили на призыв России эвакуировать дипломатов из Киева на 9 мая

Несмотря на публичные угрозы России снова атаковать Киев, Европейский Союз не изменит своей позиции относительно присутствия в столице Украины.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявил представитель Еврокомиссии Ануар Эль-Ануни в четверг, 7 мая.

Евросоюз не будет эвакуировать дипломатов из Киева, несмотря на угрозы из Москвы.

"Позвольте мне подтвердить нашу позицию по этому вопросу. Публичные угрозы России напасть на Киев являются частью ее безрассудной эскалационной тактики... Что касается нас, ЕС, то мы не будем менять нашу позицию или присутствие в Киеве", – заявил Эль-Ануни.

Он подчеркнул, что "Россия снова возмутительно пытается возложить вину на Украину за собственную захватническую войну".

"Атаки России – это, к сожалению, ежедневная реальность в Киеве и в других местах Украины... За последние годы Россия уже нанесла ущерб нескольким дипломатическим представительствам в Киеве, включая представительство ЕС, своими безрассудными нападениями. Россия ежедневно атакует Киев и другие города по всей Украине, убивая невинных граждан", – рассказал представитель Еврокомиссии.

Эль-Ануни констатировал, что, "несмотря на долговременные попытки Украины призвать к прекращению огня и мира, включая недавнее предложение президента Зеленского, Россия никогда не проявляла никакого серьезного намерения остановить войну, а вместо этого продолжает эскалацию и убийства".

Как сообщалось, Россия призвала иностранные государства заблаговременно эвакуировать из Киева своих дипломатов "на случай попыток Украины сорвать празднование" 9 мая в Москве.

Как сообщала "Европейская правда", в ответ на одностороннее провозглашение Россией перемирия на 8-9 мая Украина призвала к безотлагательному прекращению боевых действий с РФ с ночи среды. Этот призыв поддержали и западные партнеры Украины, в частности Германия и Норвегия.

В Воздушных силах Украины 6 мая сообщили, что Россия с первых же часов начала очередные воздушные удары.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсакхна заявил, что отказ России от предложенного Украиной перемирия подтверждает отсутствие интереса Москвы к реальному миру.

Словацкий премьер Роберт Фицо посетит Москву 9 мая и встретится с российским правителем Владимиром Путиным, но при этом не будет участвовать в военном параде.