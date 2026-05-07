В Латвии повреждены четыре нефтяных резервуара после инцидента с дронами

Четыре нефтяных резервуара, в которых не было нефтепродуктов, были повреждены в результате инцидента с дронами, произошедшего в латвийском Резекне ранним утром в четверг.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Как сообщает Государственная служба пожарной охраны и спасательных работ (SFS), около 3:30 утра на номер 112 поступило несколько звонков о возможном пожаре на нефтебазе на улице Комуналая в Резекне.

На месте происшествия было установлено, что четыре нефтяных резервуара, не содержавшие нефтепродуктов, были повреждены в результате внешнего воздействия. На одном из резервуаров был обнаружен участок тлеющей облицовки площадью 30 квадратных метров, который быстро потушили. Во время осмотра нефтяных резервуаров с помощью тепловизора повышенной температуры в них обнаружено не было.

Государственная полиция подтверждает, что оперативные службы обнаружили возможные обломки дрона на нефтехранилище в Резекне. Полиция возбудила уголовное дело по разделу 10 Уголовного кодекса "Преступления против государства". Правоохранители оцепили место происшествия и продолжают расследование.

На месте происшествия работали пожарные с шестью автоцистернами и автолестницами, а также полиция и Национальные вооруженные силы (НВС).

Как известно, 7 мая Латвия сообщила о неизвестных дронах, нарушивших ее воздушное пространство со стороны России.

По крайней мере один из них врезался в пустой нефтяной резервуар.