У Сеймі Польщі виступили проти номінації Трампа на Нобелівську премію миру

Спікер Сейму Польщі Влодзімеж Чажастий заявив, що президент США Дональд Трамп не заслуговує Нобелівської премії миру.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила газета Rzeczpospolita.

Так Чажастий відповів на лист голови Кнесету Аміра Охани та спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона. У ньому вони зверталися до голів парламентів багатьох країн, закликаючи підтримати номінацію Трампа на Нобелівську премію миру.

Спікер польського Сейму заявив, що не вважає американського президента достойним цієї нагороди, адже він дестабілізує міжнародні організації та союзи, зокрема НАТО, ЄС, ООН та ВООЗ.

"Президент Трамп, на мою думку, дестабілізує ситуацію в цих організаціях, представляючи політику сили та використовуючи силу для проведення транзакційної політики", – заявив Чажастий.

Він назвав Раду миру, створену президентом США, "ілюзорною" організацією. Крім того, спікер Сейму нагадав, що Трамп погрожував європейським країнам через конфлікт довкола Гренландії.

"Це порушення політики, принципів, цінностей, а часто й порушення міжнародного права. Митна політика, інше тлумачення історії, наприклад, щодо участі польських солдатів у місіях, та інструментальне ставлення до інших територій, як-от ставлення до Гренландії. Усе це означає, що я не підтримаю висунення кандидатури президента Трампа на Нобелівську премію, бо він її не заслуговує", – додав посадовець.

30 січня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський припустив, що підтримає висунення президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру, однак за умови, що той допоможе завершити війну в Україні.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп написав листа норвезькому прем’єру, в якому пов'язав свої заяви щодо наміру взяти під контроль Гренландію з тим, що йому не присудили Нобелівську премію миру.

Крім того, у Білому домі розкритикували Нобелівський комітет і заявили, що він "ставить політику вище за мир", оскільки Дональд Трамп цьогоріч не отримав премію миру.