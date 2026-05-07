Количество выданных россиянам шенгенских виз в 2025 году выросло более чем на 10%

В 2025 году страны Европейского Союза увеличили количество выданных шенгенских виз гражданам России более чем на 10%, главным лоббистом стала Франция.

Об этом говорится в статье Euractiv, которую публикует "Европейская правда".

Статистика свидетельствует, что в 2025 году граждане России подали более 670 тысяч заявлений на получение шенгенских виз, что почти на 8% больше, чем в 2024 году.

За 2025 год страны ЕС выдали россиянам более 620 тысяч виз, что на 10,2% больше, чем в 2024-м.

Как отмечается, 477 тысяч от этого количества – это туристические визы. Визиты к семье и друзьям составляли вторую по спросу категорию, далее следуют деловые поездки.

Франция, Италия и Испания обработали почти три четверти всех визовых заявлений россиян.

При этом Франция не только выдала наибольшее количество виз, но и увеличила этот показатель в 2025-м по сравнению с предыдущим годом – более чем на 25%.

Выдача виз гражданам России приобрела также политическое измерение в Италии на фоне недавнего скандала вокруг российского павильона на Венецианской биеннале.

Внутренняя переписка свидетельствует: чтобы пригласить российских художников, организации пытались обходить санкции ЕС через косвенные модели их участия.

В то же время Еврокомиссия настаивает, что количество выданных гражданам России шенгенских виз "значительно уменьшилось по сравнению с периодом до агрессии России против Украины".

Впрочем, имеющаяся статистика за год этого снижения не отражает. Наоборот, и в 2024-м (575 тыс.), и в 2025-м (632 тыс.) это количество заметно выше данных довоенного 2021 года (до 520 тыс.).

Хотя доля отказов, как отмечается, выросла (в 2021-м лишь 3,2% россиян, подававшихся на шенгенскую визу, получили отказ; в 2024-м – 7,4%; в 2025-м – 6,3%).

В конце апреля Латвия добавила в черный список лиц, которым запрещен въезд в страну, трех граждан Российской Федерации, среди них, в частности бывший министр культуры Михаил Швыдкой.

Сообщалось также, что в Литве предлагают ввести запрет въезда в страну сроком на пять лет для артистов, которые выступали в России или Беларуси.

