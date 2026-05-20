В Британии извинились за "неуклюжее" решение по санкциям против РФ

Министр по торговой политике Великобритании Крис Брайант извинился за решение о смягчении санкций против России.

Об этом он заявил во время выступления перед парламентом, цитирует Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Брайант заявил, что этот шаг, который стал следствием аналогичного решения администрации американского президента Дональда Трампа, был сделан "неуклюже" и что лицензия будет приостановлена в ближайшее время.

"Мы поступили неуклюже, и это полностью моя вина, и я прошу прощения: мы в итоге создали неправильное впечатление о том, что мы пытаемся сделать", – сказал он.

Британские чиновники заявили агентству, что этот шаг ослабляет аргументы правительства в пользу того, чтобы союзники из "Группы семи" сохранили и усилили санкции против России.

В этот же день ранее Брайант пытался оправдать такое решение и заявил, что эти лицензии являются "временными и целевыми". Он отмечал, что Великобритания будет их "регулярно и неоднократно пересматривать". Министр объяснил такое решение ситуацией на Ближнем Востоке.

Отметим, лидер Консервативной партии Великобритании Кеми Баденох раскритиковала премьер-министра Кира Стармера.